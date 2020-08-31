Томский познавательный проект «Золотое кольцо Сибири» вошел в финал «Хрустального компаса»

Экспертный совет национальной премии «Хрустальный компас» определил лучшие проекты в области географии, экологии и сохранения природного и историко-культурного наследия. В число финалистов прошел и проект Томского отделения Русского географического общества в номинации «Лучший региональный проект».

Обратим внимание, что в этом году на соискание премии выдвинуто более 240 проектов и достижений из 15 стран мира и 59 регионов России. Заветную награду из хрусталя и серебра получат авторы лучших проектов в десяти номинациях.

«Статус финалиста «Хрустального компаса» — это высокая оценка профессиональным сообществом нашей многолетней работы по разработке маршрута. Такое признание мотивирует двигаться дальше, продвигать проект и выходить на международный уровень», — отметила инициатор и координатор проекта, исполнительный директор Томского отделения РГО Юлия Калюжная.

Томское отделение РГО ведет работу по созданию единого познавательного маршрута по Сибири с 2016 года. Проект охватывает Томскую, Омскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую области, Республики Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия, Алтайский и Красноярский края.

В августе 2019 года эксперты РГО организовали пилотную экспедицию по маршруту. Участники побывали на Байкале, пересекли на катере Телецкое озеро, прошли через экстремальный горный перевал Алтая, участвовали в обрядах тувинских шаманов и познакомились с разнообразной гастрономией народов Сибири.