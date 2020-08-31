В Кремле надеются, что напавшие на Егора Жукова будут наказаны

В Кремле надеются, что напавших на Егора Жукова установят и накажут по закону Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виновные в нападении на блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону, надеется пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что правоохранительные органы уже проводят необходимую проверку.

Представитель Кремля при этом попросил "не выстраивать здесь никаких цепочек" о причинах избиения и исполнителях преступления.

- Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, почему, - отметил Песков.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что полиция Москвы начала проверку в связи с избиением блогера Егора Жукова.

Напомним, вечером 30 августа неизвестные напали и избили фигуранта дела "акции 27 июля 2019 года" блогера Егора Жукова. После избиения они скрылись на самокатах. Представители Жукова сообщили, что ему разбили губу, а на его лице остались кровоподтёки.

Также сайт KP.ru публиковал пять основных версий причины нападения на Егора Жукова.