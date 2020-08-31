Песков оценил необходимость привлечения российских силовиков в Беларуси

В Кремле заявили, что власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Беларуси, отметив, что в резерве российских силовиков необходимости нет. В Кремле считают, что власти достаточно контролируют положение дел в стране и не допускают провокаций.

- Продолжаются определенные акции, но мы видим, что в данном случае правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держит ситуацию под контролем и не дает возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей, - заявил Песков.

Он также отметил, что визит Александра Лукашенко состоится в течение двух ближайших недель.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что 27 августа Владимир Путин дал большое интервью, в котором заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов. Он будет задействован только в случае выхода ситуации из-под контроля, а "экстремистские элементы не перейдут всякие границы, не начнут жечь машины и дома".