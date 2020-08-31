Путин и Абэ договорились о заключении мирного договора между Россией и Японией

Япония и Россия подтвердили курс о заключении мирного договора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 31 августа, премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры двух стран договорились провести в дальнейшем переговоры о заключении мирного договора на тему Курильских островов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Глава правительства Японии в ходе разговора выразил надежду, что Россия поспособствует тому, что граждане Японии, чьи предки жили на Курилах, смогут с самолета осмотреть места захоронений.

Представитель правительства Японии напомнил и про план японо-российского сотрудничества, который содержит восемь пунктов. Абэ отметил, что его цель способствовать «развитию отношений России и Японии во многих областях».

Глава правительства Японии подчеркнул, что и в дальнейшем намерен ценить дружбу с президентом России. По данным Kyodo, Владимир Путин выразил благодарность и сказал "спасибо" на японском, а премьер-министр Японии ответил ему на русском. Но в Кремле таких подробностей разговора не приводят.