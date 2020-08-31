Синоптик опроверг сообщения о суровой зиме 2020 года

Тишковец опроверг сообщения о грядущей суровой зиме в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что не разделяет мнение климатолога Екатерины Пестряковой о 90% вероятности суровой морозной зимы конца 2020 - начала 2021 года. Синоптик отметил, что жаркое лето не означает обязательно холодной зимы, а о такой доле уверенности в профессиональной среде заявлять не принято.

- В корне не согласен с таким прогнозом, как и с тем, что есть корреляция между погодой зимой и летом. По самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков. Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок, - заявил Тишковец в беседе с НСН.

При этом синоптик отметил, что наступающая зима не будет такой аномально тёплой, как прошедшая. Зима 2020 года будет чем-то средним между европейской и обычной русской зимой.

Ранее сайт KP.ru публиковал прогноз климатолога о суровой зиме, которая может начаться уже в ноябре.