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Политика

В Кремле отказ Украины от русского языка назвали попыткой "назло бабушке отморозить уши"

Песков считает, что Киев будет блокировать любые гуманитарные шаги от России
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Песков прокомментировал отказ от русского языка при обучении на Украине

Песков прокомментировал отказ от русского языка при обучении на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев "назло бабушке отмораживает уши", переводя все школы в стране на обучение на украинском языке с 1 сентября, тем самым лишая русскоязычное население опции обучения на русском языке. Пресс-секретарь президента России также отметил, что предпринимать какие-либо гуманитарные шаги бессмысленно, поскольку власти Украины будут блокировать их.

- Мы можем только выразить сожаление, но какие-то гуманитарные шаги мы не можем предпринять, потому что любые шаги бы были заблокированы просто украинской стороной, которая в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши, - заявил глава президентской пресс-службы.

Напомним, 17 июля Верховная рада отказалась рассматривать проект закона об отсрочке перехода школ полностью на украинский язык. С инициативой выступил депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Он предложил перенести это решение на 2023 год, но переход произойдёт уже завтра, 1 сентября 2020 года.

Украинский кризис