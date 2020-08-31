В НИЦ Гамалеи оценили опасность нового штамма коронавируса

Профессор рассказал о новом штамме коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При выявлении нового штамма SARS-CoV-2 необходимо, в первую очередь, обращать внимание не на его заразность, а на сложность в лечении. Такое мнение выразил российский вирусолог, доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Важно, что с ним связывают меньшую летальность. Этот штамм неплохой. Лучше болеть, чем умирать», — цитирует вирусолога телеканал «360».

Специалист добавил, что мутаций коронавируса очень много. Скорее всего, значительно больше, чем известно на текущий момент. Сказать точно об их биологических свойствах пока сложно, но уже можно утверждать одно – летальность от нового вируса постепенно снижается. К примеру, в начале эпидемии в Западной Европе этот показатель составлял 10-15%, сейчас речь идет об 1%. В России же этот показатель пока держится на уровне 1,5 – 2 %.

Напомним, ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки было выявлено 4 993 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время в стране было зафиксировано 995 319 случаев этого заболевания, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».