Лукашенко призвал создать судебную систему, "не завязанную на Лукашенко"

Лукашенко заявил о необходимости создания системы, не завязанной на президенте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что общественная система в республике носит авторитарный характер, и стране необходима система, не завязанная на личности главы государства.

При этом, по мнению Лукашенко, сейчас в Беларуси президент оберегает и охраняет суды.

- Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личность, в том числе Лукашенко. Поэтому я думаю, в новой конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение - распишитесь за это предложение, - передаёт слова Лукашенко БелТА по итогам встречи с главой Верховного суда Валентином Сукало.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по мнению Кремля, обстановка в Беларуси находится под контролем, и в резерве силовиков, подготовленном в России, нет необходимости.

27 августа Владимир Путин дал большое интервью, в котором заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов. Он будет задействован только в случае выхода ситуации из-под контроля, а "экстремистские элементы не перейдут всякие границы, не начнут жечь машины и дома".