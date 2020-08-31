Текущий год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В текущем году среднегодовая температура может побить рекорд 2016 года, который на сегодняшний день считается самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пока средняя температура на глобусе находится на втором месте после 2016 года, самого жаркого. Возможно ли, что нынешний год побьет рекорд? Такая возможность существует», - допустил эксперт в ходе своей онлайн-конференции.

При этом Вильфанда обратил внимание на то, что оставшиеся четыре месяца года могут изменить ситуацию.

Напомним, ранее появился прогноз климатолога о суровой зиме, которая может начаться уже в ноябре. Однако ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не согласился с мнением о 90% вероятности суровой морозной зимы конца 2020 - начала 2021 года. Синоптик отметил, что жаркое лето не означает обязательно холодной зимы. Однако, по его словам, наступающая зима не будет такой аномально тёплой, как прошедшая.