За Ефремова в суде вступился свидетель, лишенный водительских прав за пьянку

Свидетель Ефремова сам неоднократно привлекался за пьянство Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде города Москвы идет очередное заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Адвокат подсудимого вызвал еще одного свидетеля, который по словам правозащитника может подтвердить, что Ефремова за рулем в момент ДТП на Садовом кольце 8 июня не было. После перерыва в заседании к трибуне вышел тот самый долгожданный свидетель Андрей Гаев из Анапы. Он поведал суду, как в момент аварии оказался рядом и видел, кто вышел из машины.

"Там шевелилась подушка безопасности, как будто кто-то в ней копошился", - сказал Гаев.

Он утверждает, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье.

«Смотри, Ефремов!». Лицо-то знакомое. Актёр все-таки. А он говорит: «Да какой Ефремов, валим отсюда!», - вспоминает мужчина диалог, который произошел с его другом после увиденной аварии.

Выступление свидетеля периодически прерывали. Выяснилось, что сам Андрей Гаев неоднократно привлекался за пьянство и даже сидел в Астраханской тюрьме за то, что избил жену.

Этот факт не был упущен - его занесли в протокол заседания.

Напомним, что Михаил Ефремов является главным обвиняемым в деле о смертельном ДТП, произошедшем 8 июня на садовом кольце.