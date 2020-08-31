Роспотребнадзор назвал итоги исследования иммунитета к коронавирусу в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции в России показал, что самая стойкая защитная реакция на COVID-19 сформировалась у дошкольников и детей в возрасте до 13 лет. Такие данные привел Роспотребнадзор.

Как сообщает «Интерфакс», что в 11 российских регионах антитела к вирусу обнаружили более чем у 20 процентов местных жителей.

При этом показатели среди возрастных групп от 1 до 6 лет и от 7 до 13 лет оказались в 1,3 - 2,1 раза выше среднего уровня популяционного иммунитета. Уровень антител к вирусу также в среднем был выше у работников здравоохранения и образования.

Такие результаты Роспотребнадзор привел после первого этапа исследования, которое проводилось в 26 регионах в июне-августе, в нем приняли участие почти 72 тысячи человек.

Ведомство анонсировало второй этап исследования, которое стартует в понедельник, 31 августа. Как отмечается, он начнётся в четырёх регионах — Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Ленинградской и Тюменской областях, а в дальнейшем будет распространён и на другие субъекты.