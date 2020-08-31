Умер Пранаб Мукерджи, экс-президент Индии

Пранаб Мукерджи Фото: REUTERS

В понедельник, 31 августа, в возрасте 84 лет умер экс-президент Индии Пранаб Мукерджи. Об этом сообщил действующий глава страны Рам Натх Ковинд, который назвал смерть бывшего лидера концом эпохи.

«С грустью узнал, что бывшего президента Пранаба Мукерджи больше нет. Его смерть - это конец эпохи. Исполин общественной жизни, он служил Матери Индии как истинный мудрец. Народ скорбит, потеряв одного из своих самых достойных сыновей», - написал Рам Натх Ковинд на странице своего Twitter, и выразил соболезнования семье и друзьям экс-президента, а также всем гражданам Индии.

Пранаб Мукерджи начал активную политическую деятельность в 1973 году, получив назначение на должность заместителя министра, а в последующие годы, он занимал различные посты в правительстве Индии.

Президентом Индии Пранаб Мукерджи был в период с 2012 по 2017 годы. Ранее занимал пост министра обороны (2004 - 2006), а также возглавляя Министерств иностранных дел (2006—2009) и Минфин (1982—1984 и 2009—2012).