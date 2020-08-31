Орешкин допустил вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира уже в этом году Фото: Артем КИЛЬКИН

В текущем году Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности. Так считает помощник российского лидер Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов», указав на то, что доходная база бюджета будет больше, чем планировалось.

«Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень», - заявил помощник главы государства, отметив, что сейчас задачей будет закрепиться в «пятёрке».

По слова Орешкина, вхождению страны в топ-5 крупнейших экономик помогло то, что российская экономика с меньшими потерями перенесла трудности, связанные с мировым кризисом на фоне пандемии.

В Минэкономразвития прогнозировали появления России в списке топ-5 экономик мира только в 2024 году.