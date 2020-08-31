"Провокации пресекает милиция": как прошла воскресная акция в Минске

Журналист «КП» считает, что протесты в Белоруссии очень похожи на воскресные дни в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Дмитрий Стешин рассказал о том, как прошло минувшее воскресенье в Белоруссии, в эфире радио «Комсомольская правда». Являясь корреспондентом медиахолдинга, он освещал события последнего месяца в республике. Комментируя воскресную акцию в Минске, он напомнил о парижских протестах.

«Вот как в Париже, второй год уже дисциплинированно собираются каждое воскресенье «жилеты». Смысла в этом мероприятии не было никакого, даже оно было отчасти унизительное. Потому что силовики продемонстрировали всю свою мощь, возможность управлять толпой, направлять ее в нужное русло, обезжиривать ее об буйных, вести протест в какое-то позитивное русло», - оценил обстановку Стешин.

Он рассказал, что провокации на улицах Минска пресекаются милицией.

«Их пресекает по-прежнему милиция. Когда били машину, я что-то не заметил, чтобы кого-то оттаскивали свои. Наоборот, женщины кидались на милицию и пытались перегородить грузовикам и технике проход», - отметил журналист.

Напомним, что протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов президента Республики. Не согласные с результатами граждане требовали устроить пересчет голосов. Акции протеста превратились в столкновения с силовиками. Согласно данным ЦИК Белоруссии за действующего президента отдали голоса 80,23% населения страны.