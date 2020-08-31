Латвия запретила въезд в страну 30 белорусским гражданам, включая Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Латвия запретила въезд в страну 30 белорусским гражданам, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом ограничения введены «на неопределенный срок». Об этом сообщили в латвийском Министерстве иностранных дел.

В своем заявлении министр иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича отметил, что республика «решительно осуждает фальсификацию президентских выборов» в Беларуси, а также «избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов».

«Этим шагом мы подаём мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

К заявлению Латвии присоединились Литва и Эстония.

Напомним, ранее в Европейском Союзе приняли решение ввести санкции против «ответственных за насилие и фальсификации» в Беларуси после прошедших в стране президентских выборов. При этом в Евросоюзе сообщили, что изучат возможность включения в санкционный список Лукашенко.