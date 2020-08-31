Михаил Ефремов на суде сидел, уткнувшись взглядом в молитвенник

Михаил Ефремов читает молитвенник во время заседания суда Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пресненском суде 31 августа прошло очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце.

Сайт вел kp.ru прямую онлайн-трансляцию с места событий.

В этот раз в зале суда еще жарче, чем прежде. Приехал долгожданный свидетель, который способен доказать невиновность Ефремова. Адвокаты продолжали отпускать колкости в адрес друг друга. На фоне «всего этого» Михаил Ефремов сидел, уткнувшись в молитвенник. Артист периодически подрывался с места, чтобы оспаривать ту или иную информацию, защищать себя, но после предупреждений судьи возвращался к священному писанию.

Напомним, что 8 июня джип Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, водителем которого был житель Рязани Сергей Захаров. Он полученных травм мужчина скончался.