Все московские учителя сдали тест на коронавирус Фото: Анастасия ОСИПОВА

Перед началом учебного года все работники сферы образования в Москве прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и антитела к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, тестирования прошли 180 тысяч человек. Среди них не только учителя, но и охранники, работники столовых, уборщики и другие сотрудники образовательных учреждений.

Помощник градоначальника отметила, что у 24,1 тысячи работников образовательной сферы (или 13,3 процента от всех сотрудников) были выявлены антитела к коронавирусной инфекции.

Еще у 5,5 тысяч сотрудников (или 3 процента), тест на COVID-19 дал положительный результат. «Они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах», - говорится в сообщение Раковой на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о готовности всех школ к новому учебному году, и сообщил о смягчении рекомендаций Роспотребнадзора, которые адаптировали специально для учебных заведений. Так, требование, согласно которому в классе могут находиться не более 25 человек, было исключено из списка рекомендаций.