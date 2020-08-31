«Матч ТВ» покажет Кубок Открытия КХЛ: новый сезон откроют ЦСКА и Ак Барс

Казанский "Ак Барс" проведет поединок против ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги открывается 2 сентября. Лига досрочно завершила прошлый чемпионат из-за коронавируса. И поэтому в матче за Кубок Открытия сразятся победители конференций прошлого турнира - московский ЦСКА и казанский "Ак Барс". Ранее за этот титул спорили победитель регулярного сезона в Кубке Континента и обладатель Кубка Гагарина.

- 2 сентября Континентальная хоккейная лига начнёт новый сезон матчем ЦСКА – «Ак Барс», прямую трансляцию которого проведёт «Матч ТВ» и телеканалы КХЛ. В этом сезоне главный спортивный телеканал страны покажет более 70 матчей КХЛ. Ежегодно Матч ТВ привносит новинки в трансляции. В новом сезоне важность телевидения высока, как никогда, так как сейчас заполняемость арен возможно только частично. И для многих хоккейных болельщиков телетрансляция станет единственной возможностью увидеть матч любимой команды, - прокомментировал предстоящий поединок президент КХЛ Алексей Морозов.

Прямая трансляция матча ЦСКА - Ак Барс пройдет 2 сентября и если сам поединок стартует в 19:00, но анонсирующая студия телеканала "Матч ТВ" будет проходить с 18:10 по московскому времени. В новом сезоне будет сыграно 690 матчей в 142 игровых дня. В регулярном сезоне команды проведут по 60 игр. Старт плей-офф намечен на март 2021 года, а финальная серия за Кубок Гагарина начнется в апреле следующего года.