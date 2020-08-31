«Зима будет теплее»: Об изменениях погоды в ближайшие 10 лет рассказал климатолог

Климатические прогнозы – это средние цифры за 10 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, как меняется погода и какие температурные перепады ждут россиян в ближайшие 10 лет, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Олегович Кокорин.

«Климат в отличие от синоптического прогноза это статистическое среднее за много лет. Поэтому я точно могу вам сказать, что в ближайшие 5 лет с вероятностью 90% средняя зима будет теплее, чем в конце ХХ века, а если взять 10 лет, то 99%. Но конкретный год сказать очень сложно. Хотя, если сравнивать (хотя бы психологически, а лучше по температуре) с прошлым годом, то, конечно, процентов на 99 можно сказать, что зима будет несколько холоднее», - считает эксперт.

Он отметил, что предсказать снежной или нет будет зима через пять лет невозможно.

«Если говорить о каком-то одном конкретном месяце, допустим, декабре, первом месяце зимы, скажем, с вероятностью 1/4 она будет на 5 градусов теплее (а это много), чем в конце ХХ века. Если мы говорим о двух месяцах, это уже будет 1/16, а три месяца – 1/64. 1/64 что означает? Один раз в 64 года. Поэтому все климатические прогнозы – это некие средние цифры хотя бы лет за 10», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что синоптики считают 2020 год самым теплым и предполагают, что температурный режим превысит показатели 2016 года.