Тихановская «крайне обеспокоена» словами Путина о резерве силовиков для Беларуси

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что оппозиция «крайне обеспокоена» словами российского лидера Владимира Путина о возможности отправки в республику российских правоохранителей.

Напомним, 27 августа президент России дал большое интервью, в котором сообщил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для Беларуси. При этом Путин отметил, что резерв будет задействован только в случае выхода ситуации из-под контроля, а «экстремистские элементы не перейдут всякие границы, не начнут жечь машины и дома».

«Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России», - заявила Тихановская.

Отметим, как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Беларуси, отметив, что в резерве российских правоохранителе необходимости нет. По его словам, белорусские власти достаточно контролируют ситуацию в республике, не допуская провокаций.