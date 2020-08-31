«Я не виноват в ДТП»: Ефремов заявил, что в момент признания был пьян

Актер отказался от первоначального признания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пресненском зале суда после короткого перерыва возобновилось заседание по делу Михаила Ефремова. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию с места событий.

Актер взял слово. Подсудимый Михаил Ефремов отказывается признавать себя виновным, несмотря на заявление, которое он сделал практически сразу после трагедии. Артист отметил, что был сильно пьян и не понимал, что говорит.

«На самом деле я не виноват в ДТП», - заявил Ефремов перед присяжными. По словам актёра, видео с места ДТП, где он признает вину, смонтировано.

«Моя жена - один из лучших звукорежиссёров. Она уверяет, что я сказал: «Я не виноват», но «не» вырезали», - заявил актер.

Напомним, что Михаил Ефремов является основным подозреваемым в деле о смертельном ДТП, произошедшем 8 июня на Садовом кольце. Джип актера выскочил на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова, который через пару часов умер. В ходе заседаний в деле Ефремова часто появлялись интересные факты.

Так, адвокат актера заявил, что его клиент внезапно потерял память, а потом, что Ефремов находился в машине не один и вовсе не сидел за рулем. До этого Пашаев запрашивал экспертизу автомобиля, потому как считал, что современная техника в джипе могла подвергнуться атаке хакеров, что и вызвало ДТП.