Капитан «Спартака» Джикия рассказал, собиралась ли команда сниматься с чемпионата

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал в интервью «КП», насколько серьезно команда восприняла угрозу Леонида Федуна сняться с чемпионата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал в интервью «КП», насколько серьезно команда восприняла угрозу Леонида Федуна сняться с чемпионата. Напомним, что после матча «Спартак» - «Сочи», где в ворота красно-белых было назначено два спорных пенальти, основной акционер клуба пригрозил сняться с турнира.

- Когда сидели в раздевалке после матча с «Сочи», видели тогда эту информацию, - рассказал Джикия в интервью «КП». - Я понимаю Леонида Арнольдовича – он только что посмотрел матч, был на нервах, на эмоциях, высказался сгоряча. Это нормально – он живой человек, которому небезразлично то, что происходит. Но мы представляли себе это так, что пройдет время, и все придет в норму. На следующий день все поняли, что сниматься «Спартак» не будет. Хотя был один момент, когда я задумался: а что если это вдруг произойдет? Реально ли вообще сняться с чемпионата? Как это будет происходить? Что будет потом?

- Хотя бы на миг мелькнула мысль: ну вот, в КФК придется играть?

- Меня КФК не испугать. Я и там играл, и во второй лиге, и в первой.

- Вас не утомили весь этот шум и скандалы вокруг «Спартака»?

- А когда-то было по-другому? Я в клубе с 2017 года, и ни одного дня не помню, чтобы вокруг «Спартака» была тишина. Это нормально, «Спартак» - это команда, которая интересует всех. И тех, кто переживает за нее, и тех, кто ей завидует.

«Спартак», занявший по итогам прошлого чемпионата 7-е место, сейчас после 6-ти туров лидирует в турнирной таблице.

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