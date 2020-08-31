В Германии объяснили, почему протестующие в Берлине скандировали «Путин!» Фото: REUTERS

Демонстранты на улицах Берлина скандировали «Путин!» из уважения к российскому лидеру. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей немецкой столицы от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

По словам немецкого политика, президент России пользуется очень хорошей репутацией среди немцев, и демонстранты решили прийти к российскому посольству, чтобы «привлечь внимание к условиям в Германии» в надежде, что Москва сможет повлиять на немецкого канцлера Ангелу Меркель.

«На мой взгляд, опасности для посольства России не возникло ни разу», - передают РИА Новости слова немецкого политика.

Напомним, акция протеста, в ходе которой демонстранты с российскими флагами скандировали «Путин!», прошла в Берлине в минувшую субботу, 29 августа. В центре немецкой столицы собралось около 38 тысяч противников карантинных мер, которые власти принимают в рамках борьбы с коронавирусом.

С самого начала к месту проведения протестов направили три тысячи сотрудников полиции и машины с водометами. Столкновения произошли у здания российского посольства, где собралась группа в две тысячи человек, из которой в сторону правоохранителей стали бросать бутылки и камни. При этом в правоохранительных органах отметили, что инцидент не имеет никакого отношение к российскому диппредставительству. Всего на акциях задержали более 300 человек.