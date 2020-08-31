Джикия прокомментировал информацию об интересе «Фиорентины» и «Наполи»

Джикия рассказал, как им интересовался российский «Зенит», и отметил, что слухи о возможном переходе в «Локомотив» не имеют под собой оснований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия рассказал в интервью «КП» о том, как относится к сообщениям об интересе к нему иностранных клубов. СМИ сообщали, что итальянская «Фиорентина» рассматривает возможность приобретения капитана «Спартака».

«Мне приятно, когда пишут, что следят за мной, что рассматривают мою кандидатуру, тем более такие серьезные команды, как «Наполи» или «Фиорентина» - тоже клуб с богатой историей. В таком интересе ведь тоже есть определенное признание и оценка твоей игры. Но я – футболист «Спартака». Сегодня я здесь нужен. И сегодня я здесь счастлив», - заявил защитник в интервью «КП».

Также Джикия рассказал, как им интересовался российский «Зенит», и отметил, что слухи о возможном переходе в «Локомотив» не имеют под собой оснований.

«Это было после нашего чемпионского сезона. Действительно ходили разговоры, что «Зенит» заходит на нас, рассматривает наш вариант, - вспомнил капитан «Спартака». - Но я даже не думал над ним – семь месяцев, как перешел в «Спартак», потом чемпионство, потом клуб мне предложил новый контракт, и я без сомнений подписал его. Фанаты потом посвятили мне баннер «Георгий, для современного футбола это крутой поступок!». Я был впечатлен. Больше разговоров про «Зенит» не было… Про «Локомотив» каждый год ходят такие разговоры. Вбросы, слухи - 14 млн, 15 млн… Откуда они вообще эти сумы берут? Мой агент Вадим Шпинев довольно плотно общается и работает с «Локомотивом», но когда мы встречаемся с ним пообедать, даже не касаемся этой темы. Потому что нет ее».

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