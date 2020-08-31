Футболист Георгий Джикия о пандемии: «Смысла в твоей жизни остается ровно ноль»

Из-за пандемии чемпионат России перерывался на несколько недель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитник «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, как пережил карантин, связанный с коронавирусной инфекцией. Первая неделя футболисту далась легко. А потом начались проблемы.

«У футболистов вся жизнь – это тренировки и игры, - сказал Джикия в интервью «КП». - Отзанимался, ждешь следующее утро, через несколько дней – матч, ты живешь им, подготовкой к нему, напряжением, ожиданием. Но убери все это, и смысла в твоей жизни остается ровно ноль. Реально с ума сходишь от этой пустоты. Заполняешь ее, чем угодно – прямые эфиры по инстаграму, виртуальный футбол. Съездил на «Матч ТВ», поиграли в FIFA, еще что-то сделал».

Футболист рассказал, как во время пандемии ездил к фанатам, занимавшимся волонтерской деятельностью.

«Не только я, многие помогали. Все было разумно – маски, перчатки, ограниченные контакты. Приехал на стадион, держался на расстоянии. Я понимал, что рисковать нельзя, что если один человек в команде заражается, весь состав идет под откос. Но как еще я мог помочь и поддержать ребят, которые занимались очень важным и нужным делом? Ведь они реально дни напролет мотались по Москве и области, развозили эти пакеты с едой сначала ветеранам и болельщикам «Спартака», которые не могли выйти. Потом остальным людям, которые оказались в сложной ситуации. Они начали это делать одними из первых. А потом такой резонанс появился, что многие включились в эту волонтерскую работу».

Из-за пандемии чемпионат России перерывался на несколько недель. Но затем сезон был доигран.

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