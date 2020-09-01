Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил расширить границы заповедника «Утриш»

Губернатор Вениамин Кондратьев предложил расширить границы федерального заповедника «Утриш». Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

Границы федерального заповедника «Утриш» необходимо расширить, чтобы усилить контроль за охраной лесов на его территории. С этой инициативой губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил во время совещания с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Главной темой видеоконференции стал пожар, который произошел 24 августа на в Анапе между Большим и Малым Утришом. От огня пострадали более 130 гектаров уникальных реликтовых лесов. Пожар распространился и на краевой заказник, и на федеральный заповедник «Утриш». Основная версия причин возгорания - неосторожное обращение с огнем: в природоохранной зоне экологи нашли следы от палаток и костров.

- Это большая утрата и подобное не должно повториться. Для этого необходимо обеспечить охрану «Утриша», запретить пребывание там людей, палаточные лагеря, коммерческое строительство, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. - Для ужесточения охраны предлагаем расширить границы заповедника, и включить в него всю территорию краевого заказника «Большой Утриш».

Глава региона также считает необходимым определить границы заповедника, придать землям лесного фонда статус особо охраняемых природных территорий, составить план по восстановлению лесов.

Предложение Вениамина Кондратьева поддержала замминистра Министерства природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова. По ее мнению, была проведена большая работа по тушению пожара.

– Мы готовы забрать заказник на федеральный уровень, чтобы усилить режим охраны, - отметила Елена Панова. - Необходимо провести отдельное совещание с регионом по расширению заповедника «Утриш» за счет регионального заказника.

Еще одним вопросом совещания с Минприроды стала проблема восстановления кубанских рек во время засухи. Большая часть рек обмелела, и это негативно сказывается на водоснабжении и сельском хозяйстве. Вениамин Кондратьев попросил оказать содействие в финансировании в рамках нацпроекта «Экология».

- Край разработал мероприятия по расчистке шести участков рек. На эти цели необходимо более 2,7 млрд рублей. Чтобы зайти в нацпроект «Экология», мы подготовили свой проект по восстановлению рек, – сообщил губернатор.

Глава региона также обсудил с представителями министерства реформу по переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Краснодарский край вошел в число 14 субъектов РФ, которым федеральное правительство выделяет средства на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. В Кубань будет направлено 136 млн рублей: на них в регионе закупят 9 тысяч контейнеров.