Защитник сборной России Георгий Джикия: «Очень соскучился по сборной»

Георгий Джикия рассказал, что очень расстроился, когда узнал, что Евро-2020 будет перенесен на год из-за пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Капитан «Спартака» и игрок сборной России по футболу Георгий Джикия в интервью «КП» рассказал, почему он так ждет матчи Лиги наций в составе российской национальной команды.

«Все-таки атмосфера в «Спартаке» и сборной отличается, - сказал Джикия. - В клубе мы каждый день видим друг друга, в сборной – много ребят, с кем я общаюсь не так часто. Да, не будет одного Миранчука, зато будет второй. Не будет Баринова, за него обидно с этой его травмой. Зато будут Джанаев, Смолов, много других ребят. И в Новогорске после тренировок можно будет с ними посидеть подольше, поговорить, и у них уже не пройдут эти нелепые отговорки – мне домой! Мне кота кормить!»

Также Георгий Джикия рассказал, что очень расстроился, когда узнал, что Евро-2020 будет перенесен на год из-за пандемии.

«Я очень мечтаю о большом турнире сборных, - признался защитник сборной России. - На ЧМ-2018 у меня получился отпуск из-за травмы, и я ждал Евро-2020 как одно из самых важных для меня событий. И сейчас продолжаю ждать. Если бы мне сейчас предложили: ты потеряешь несколько месяцев из жизни, но телепортируешься в май 2021-го, чтобы готовиться и играть на чемпионате Европы, я бы, наверное, согласился».

Сборная России в рамках Лиги Наций 3 сентября сыграет с Сербией, 6 сентября – с Венгрией.

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