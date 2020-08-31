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Помпео надеется, что РФ и США достигнут соглашения по разоружению до конца года

Госсекретарь отметил, что Москва и Вашингтон за последние несколько недель «достигли настоящего прогресса».
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Государственный секретарь США Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео

Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Майк Помпео надеется, что Вашингтон и Москва смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца текущего года. По его словам, за последние несколько недель страны «достигли настоящего прогресса».

« Я надеюсь, что мы сможем завершить это до конца года, это будет хорошо для всего мира - снизить риск ядерного оружия», - заявил он в интервью радиостанции WMAL-FM. Стенограмму распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.