Помпео надеется, что РФ и США достигнут соглашения по разоружению до конца года

Государственный секретарь США Майк Помпео Фото: REUTERS

Государственный секретарь США Майк Помпео надеется, что Вашингтон и Москва смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца текущего года. По его словам, за последние несколько недель страны «достигли настоящего прогресса».

« Я надеюсь, что мы сможем завершить это до конца года, это будет хорошо для всего мира - снизить риск ядерного оружия», - заявил он в интервью радиостанции WMAL-FM. Стенограмму распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.