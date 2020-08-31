Российский истребитель перехватил самолеты США, Швеции, Дании и Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 31 августа, российский истребитель Су-27 поднимался на перехват четырех самолетов Германии, Дании, США и Швеции, который приблизился к воздушным границам России над Балтийским морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО) России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолет-разведчик Challenger ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии», - говорится в сообщении НЦУО, где подчеркивают, что граница России не была нарушена, а весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Напомним, накануне, 28 августа, российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем. В тот же день экипажи истребителей Су-27 не допустили пересечения границ над Балтийским морем тремя другими иностранными воздушными судами: разведчик RC-135 ВВС США, разведчиком «Челленджер» ВВС Дании, и разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции..