Глава МВД Беларуси пообещал не прикрывать случаи «садизма» со стороны силовиков

Глава МВД Беларуси пообещал найти и наказать всех, кто «поднял руку» на силовиков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава Министерство внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что ОМОН республики не может состоять из «гимназистов», однако ведомство не собирается прикрывать силовиков, если будут доказаны случаи «садизма».

«Никто не будет прикрывать и тихарить таких людей. Если такое есть, то, нам с ними не по пути», – сообщил он в интервью телеканалу RT.

Караев также рассказал, что за время протестов в Белоруссии пострадал 131 сотрудник Министерства внутренних дел республики, 28 из них на данный момент находятся в больницах.

Министр заявил, что сейчас перед ведомством стоит задача на 100 процентов идентифицировать всех виновных. «Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, кто к этому причастен, и тому будет объективное подтверждение на видео - ответят все», - заявил он

При этом глава МВД уточнил, что те, кто снимал происходящее на телефоны, и был на протестах просто «из любопытства», могут не беспокоиться.

Напомним, что массовые акции протеста в Беларуси стартовали после оглашения итогов голосования на президентских выборах 9 августа.