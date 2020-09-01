Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 1 сентября 2020 года

22 августа блогера транспортировали в Германию для продолжения лечения Фото: REUTERS

Российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный находится в коме с 20 августа. В настоящее время он проходит лечение в берлинской клинике "Шарите". По данным на 1 сентября 2020 года состояние здоровья Алексея Навального оценивается как стабильное, угрозы его жизни нет. Мы собрали свежие новости на эту тему.

Каких-либо новых подробностей о ходе лечения пока не предоставили ни в "Шарите", ни в немецком кабмине, глава которого канцлер Ангела Меркель обязалась взять это дело под личный контроль.

- Как вы знаете, не правительство ФРГ должно сообщать о состоянии здоровья Навального, но это должны делать по согласованию с семьей врачи Charite, которые его лечат и исследуют. Мы по-прежнему надеемся на его скорейшее и полное выздоровление, - заявил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Напомним, оппозиционер был госпитализирован в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

После экстренной посадки Навального доставили в отделение токсикореанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родственников, 22 августа блогера транспортировали в Германию для продолжения лечения.

Фонд Cinema for Peace, обеспечивший доставку Навального в Германию, ранее сообщил, что перед транспортировкой в "Шарите" немецкие врачи выяснили, что температура тела Навального была ниже нормы - 34, 2 градуса.

Тем временем в Минюсте ФРГ подтвердили, что получили запрос Генпрокуратуры РФ по делу Навального. Российское надзорное ведомство добивается от немецких коллег правовой помощи: предоставления данных исследований, на основании которых в "Шарите" оппозиционеру поставили предварительных диагноз.