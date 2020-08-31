Последний летний день в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний летний день 2020 года в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений.

Как следует из данных Гидрометцентра России, в понедельник, 31 августа 2020 года, температура воздуха на опорной московской метеостанции в районе ВДНХ к 14:00 поднялась ровно до 30 градусов тепла.

Так был побит рекорд дня, установленный в 1992 году, когда в столице зафиксировали 29,5 градуса.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил, что текущий год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. По его словам, среднегодовая температура на Земле в 2020 году может побить рекорд 2016 года, однако, ситуацию могут изменить оставшиеся четыре месяца года.

В то же время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что наступающая зима не будет такой аномально тёплой, как прошедшая.