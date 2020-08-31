Госсекретарь США отметил прогресс во взаимоотношениях с Россией

Майк Помпео дал интервью Фото: REUTERS

Госсекретарь США Майк Помпео дал интервью американской радиостанции WMAL. В рамках утреннего шоу он побеседовал с журналистами Винсом Кольянезе и Мари Уолтер.

Ближе к концу беседы ведущие посетовали, что «Китай и Иран – в зоне пристального внимания США, что очевидно, но ничего не слышно о России».

Помпео ответил:

- На самом деле, в российско-американских отношениях многое происходит. Что-то хорошее, что-то менее. Мы тесно сотрудничаем с Россией, чтобы попытаться найти риск снижения того, что ядерное оружие когда-либо будет применено. Мы подробно обсуждаем с Россией соглашение о контроле над вооружениями. Мы добились реального прогресса за последние пару недель.

Госсекретарь США выразил надежду, что текст документа согласуют до конца года. И уточнил, что это было бы "хорошо для всего мира", так как соглашение значительно снизит риски, связанные с оружием.