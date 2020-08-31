МИД Беларуси пообещал адекватно ответить на санкции прибалтийских стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские власти примут адекватные меры в ответ на введение балтийскими странами санкции в отношении белорусских чиновников. Так в пресс-службе Министерства иностранных дел Белоруссии прокомментировали решение Латвия, Литва и Эстония, которые запретили въезд в страну 30 белорусским гражданам, включая президента республики Александра Лукашенко.

«Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон… Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Дипломаты отмечают, что балтийские соседи «запустили санкционную спираль», однако в заявлении говорится о том, что история страны показывает, что попытки санкционного давления на республику приводят к обратному эффекту.

В МИД Белоруссии уверены, что сегодняшнее решение прибалтийских стран не станет исключением, но в заявлении ведомства подчёркивается, что республика «будет терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах партнеров возобладает». «Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», - отмечают в министерстве.