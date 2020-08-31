Свидетелем на суде по Ефремову выступил врач коронавирусной больницы

Михаил Ефремов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свидетелем против актера Михаила Ефремова в суде на слушаниях по делу о смертельном ДТП с участием артиста выступил врач из «красной зоны» - сотрудник Московской больницы 52, которая одной из первых начала принимать пациентов с COVID-19. Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию с места событий.

Врач анестезиолог-реаниматолог Илья Бибиков нашел себя на кадрах с места аварии, но, к радости, адвоката актера Эльмана Пашаева, в словах свидетеля было несколько не состыковок. Так он сказал «слева», а оказалось «справа».

Напомним, смертельное ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце 8 июня, когда автомобиль актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Сергея Захарова, который позже скончался от полученных травм в больнице. Родственники погибшего требуют полной меры наказания для артиста.

Как писал сайт kp.ru, в ходе заседания суда 31 августа Ефремов отказывается признавать себя виновным, несмотря на заявление, которое он сделал практически сразу после трагедии. Актер заявил, что во время своего признания был сильно пьян и не понимал, что говорит.