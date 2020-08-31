В Роспотребнадзоре призвали готовиться к «самым разным вариантам» развития ситуации с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян быть готовыми к «самым разным вариантам» развития ситуации с коронавирусной инфекцией, однако обратила внимание, что при соблюдении правил мер предосторожности, и правил профилактики, ситуация измениться не должна.

«Существенных ухудшений эпидемиологической ситуации в России не произойдет, если люди будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», - отметила глава Роспотребнадзора в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Cитуацию с распространением коронавирусом в стране Попова назвала стабильной, однако обратила внимание на то, что фиксируется ряд вспышек.

«Сегодня стабильность ситуации в Российской Федерации, она определена. Снижение определенное продолжается, но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек, и с ними работаем», - сказала она

Как писал сайт kp.ru, Анна Попова ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год в очном режиме. Однако отметила, что коронавирус «вносит свои коррективы», и не исключила, что школьники могут вернуться к дистанционной форме.