Студентов и преподавателей обязали носить маски в течение всего учебного года Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Студентов и преподавателей обязали носить маски в течение всего учебного года. Такое «главное изменение» назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Главное изменение для студентов вузов - это то, что они должны быть в масках в течение всего учебного процесса. И преподаватели тоже», - рассказала глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Попова объяснила, что это было вынужденным решением, поскольку именно студенты являются «самой активной в части общения частью нашего общества».

При этом детям в школе будут измерять температуру, но носить маски они не обязаны, как и преподаватели. Ношение масок является обязательным требованием только для сотрудников пищеблока и столовой.

Как писал сайт kp.ru, в своем интервью глава Роспотребнадзоре призвала готовиться к «самым разным вариантам» развития ситуации с коронавирусом, и сообщила о ряде вспышек заражения COVID-19 по стране. Однако отметила, что с ними уже работают, и при соблюдении всех правил никаких изменений ситуации в худшую сторону не последует.