Защита потерпевших по делу Ефремова потребует наказать свидетелей, заявивших, что актера не было за рулем

Михаил Ефремов в корне изменил свою позицию после устроенного им смертельного ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Защита потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова потребует привлечь к ответственности свидетелей, которые во время судебного заседания заявили, что подсудимого не было за рулем.

«В ходе прений сторон мы заявим ходатайство о том, чтобы судья вынесла частное определение в отношении свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна. Это наше право, предусмотренное законом», - сказала журналистам одна из адвокатов родственников погибшего Сергея Захарова Татьяна Головкина.

Она добавила, что, по мнению стороны защиты потерпевших, эти люди умышленно дали суду ложные показания», передает ТАСС.

Другой адвокат потерпевших Анна Бутырина сообщила, что защита будет добиваться возбуждения уголовного дела против двух свидетелей – Александра Кобца и Андрея Гаева. Она пояснила, «что их показания расходятся».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 31 августа, на судебном заседании по делу о ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве выступил новый свидетель, который якобы видел, что за рулем находился не Михаил Ефремов, а сам актер сидел на пассажирском месте.

«КП» вела онлайн-трансляцию из зала суда.