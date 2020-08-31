Bloomberg включило Илона Маска в тройку самых богатых людей мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск Фото: REUTERS

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова поднялся в рейтинге мировых толстосумов, и теперь 49-летний миллиардер в списке самых богатых людей мира уже занимает третье место, сообщает агентство деловых новостей Bloomberg. По его оценкам, на сегодняшний день состояние американского изобретателя и предпринимателя превысило 111,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что Илон Маск опередил создателя социальной сети Facebook и главу одноименной компании Марка Цукерберга, состояние которого эксперты агентства оценивают в 110,5 миллиарда долларов.

Первую строчку рейтинга миллиардеров по-прежнему занимает основатель крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 200 миллиардов долларов, а на втором месте среди богатейших людей планеты, по версии Bloomberg, находится основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, чьи активы оценили в сумму 125 миллиардов долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале июля Илон Маск «взлетел» в списке самых богатых людей в мире на седьмое место, а вскоре после этого попал и в первую пятерку.