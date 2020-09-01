Михаил Ефремов на суде рассказал, что в день ДТП выпил бутылку водки

Михаил Ефремов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время суда по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце в Москве подсудимый актер Михаил Ефремов признал, что в тот день он дома в одиночку выпил целую бутылку водки, а потом еще и пива. Поэтому, по его словам, он совсем ничего не помнит.

Кроме того, отвечая на вопрос своего адвоката Эльмана Пашаева, почему он сначала признал свою вину в ДТП, а потом отказался, Михаил Ефремов заявил, что тогда «был с похмелья, а может быть, и отравлен».

А видео с места аварии, где он говорит, что виноват, как утверждает актер, было смонтировано. Дескать, на самом деле он произнес «Я не виноват», но «не» якобы вырезали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 31 августа, на судебном заседании по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова выступил новый свидетель, который якобы видел, что актер сидел на пассажирском месте, а за рулем находился другой человек.

«КП» вела онлайн-трансляцию из зала суда.