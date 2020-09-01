Глава Роспотребнадзора оценила угрозу второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность второй волны вспышки распространения коронавируса в нашей стране. По ее мнению, если люди не станут пренебрегать мерами предосторожности и правилами профилактики, то эпидемиологическая ситуация измениться не должна.

«Существенных ухудшений эпидемиологической ситуации в России не произойдет, если люди будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», - сказала Анна Попова в программе «Вести» на канале «Россия-1».

Она отметила, что на сегодняшний день ситуация с заболеванием COVID-19 в стране стабильна, снижение уровня заражения коронавирусной инфекцией продолжается. Однако в некоторых регионах фиксируется несколько очагов. Глава Роспотребнадзора призвала россиян быть готовыми к «самым разным вариантам» развития ситуации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Анна Попова сказала, что новый учебный год можно начать в очном режиме. Однако при этом отметила, что коронавирус «вносит свои коррективы», и не исключила, что школьники могут вернуться к дистанционной форме обучения.