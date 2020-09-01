Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении российским Су-27 границы Дании

Российский истребитель Су-27 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский истребитель Су-27, который 28 августа поднимался на перехват американского бомбардировщика В-52 над Балтийским морем, не нарушил воздушную границу Дании, как ранее заявили в НАТО. Полет проходил над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Об этом рассказали журналистам в министерстве обороны России, уточнив, что истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота поднимался в небо на перехват иностранного самолета, чтобы не допустить нарушения границ нашей страны.

«В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Ранее в НАТО заявили, что российский самолет 28 августа перехватил стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, якобы допустив при этом нарушение воздушного пространства Альянса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 31 августа истребители Су-27 поднимались на перехват четырех самолетов, принадлежащих Германии, США, Дании и Швеции, которые приблизились к воздушным границам России над Балтийским морем.