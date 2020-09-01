Российские космонавты с борта МКС поздравили школьников с Днем знаний

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили школьников с Днем знаний Фото: Кадр видео

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), накануне начала нового учебного года 1 сентября поздравили всех школьников и студентов России с Днем знаний.

Видео с обращением космонавтов к российским учащимся опубликовано на странице «Роскосмоса» в Twitter.

«На орбите этот праздник у нас каждый день, ведь каждый день мы узнаем много нового, проводим научные эксперименты и исследования, а в свободное время любуемся Землей из иллюминаторов», - сказал Анатолий Иванишин.

Иван Вагнер пожелал ребятам космических успехов в учебе и звездного будущего, а также чтобы у них, как и у космонавтов на орбитальной станции, «День знаний был каждый день, потому что узнавать что-то новое – это очень интересно».

«Чем больше знаний вы будете приобретать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что новый учебный год можно начать в очном режиме. Однако при этом отметила, что коронавирус «вносит свои коррективы», и не исключила, что школьники могут вернуться к дистанционной форме обучения.

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