С 1 сентября в России вступает в силу закон о внесудебном банкротстве

С 1 сентября гражданам разрешается объявлять себя банкротами по упрощенной схеме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С сегодняшнего дня, 1 сентября, в России вступает в силу закон о внесудебном банкротстве, позволяющий гражданам объявлять себя банкротами по упрощенной схеме, чтобы избавиться от долгов, которые человек просто не в состоянии выплатить.

По новым правилам, достаточно только подать заявление в многофункциональный центр (МФЦ), причем ничего платить при этом не надо — потенциальный банкрот освобождается даже от госпошлины.

Однако воспользоваться такой возможностью можно только один раз, также есть несколько условий: в частности, общая сумма долгов должна быть не более 500 тысяч рублей, а у должника не должно быть никакого имущества или денег, на которые можно было бы наложить взыскание. Сведения будут проверять работники МФЦ и кредиторы.

Полностью процедура внесудебного банкротства занимает полгода с момента подачи заявления, после чего должник будет освобожден от необходимости исполнения обязательств перед своими кредиторами и сможет начать свою финансовую жизнь «с нуля».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменится в России с 1 сентября 2020: бесплатные обеды для младших классов, возврат неиспользованной страховки и окончание детских выплат

Главные для нашего кошелька изменения в законах, которые вступают в силу в первый месяц осени (подробности).