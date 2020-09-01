С 1 сентября перестает действовать ряд «коронавирусных» мер поддержки

С 1 сентября прекратится действие ряда коронавирусных мер поддержки населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со вторника, 1 сентября, в России перестанут действовать некоторые меры поддержки населения, которые ранее правительство вводило в связи со вспышкой коронавируса в стране.

В частности, прекращаются начисления «детских» доплат к пособию по безработице одного из родителей в размере 3000 рублей.

Кроме того, повышенное минимальное пособие по безработице, которое с мая по август составляло 4500 рублей, снова вернется к прежним 1500 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, многие введенные на фоне пандемии COVID-19 выплаты и льготы перестанут действовать чуть позже, с 1 октября.

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