Власти США разрешили Amazon доставлять посылки беспилотниками

В США регулятор выдал Amazon разрешение на доставку посылок беспилотниками Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов разрешили корпорации Amazon доставлять посылки своим клиентам с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как говорится в заявлении пресс-службы Федерального авиационного управления (ФАУ), 29 августа американский авиарегулятор выдал сервису Prime Air, который принадлежит Amazon, разрешение на «применение автономных беспилотных авиасистем для безопасной и эффективной доставки посылок клиентам».

В сообщении управления отмечается, что «ФАУ поддерживает инновации, которые полезны для людей, в особенности в периоды, когда имеют место кризисы в сфере здравоохранения или из-за погодных условий», передает ТАСС.

Между тем, ранее ФАУ дважды выдавало разрешения на доставку грузов с помощью дронов только дважды: принадлежащему холдингу Alphabet, который владеет компанией Google, сервису Wing Aviation и компании экспресс-доставки UPS.