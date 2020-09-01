Дмитрий Певцов резко ответил «паскудникам», распустившим слухи о его коме

Актер Дмитрий Певцов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный актер Дмитрий Певцов в резкой форме ответил представителям СМИ, которые пишут о том, что он якобы впал в кому, назвав их «паскудниками».

Видеообращение по поводу подобных слухов артист записал в московской городской клинической больнице в Коммунарке, куда он поступил с воспалением легких, и опубликовал на своей странице в Instagram. Ролик Дмитрий начал со слов: «Ребята, не верьте ничему, что читаете в средствах массовой информации. Мне – верьте».

«Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется без всякой злобы пожелать вам, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, просто ради интереса, как вам это понравится», - сказал он, имея в виду сообщения о коме.

Певцов уточнил, что предварительно ему поставили диагноз «пневмония», а коронавируса, похоже, у него нет: экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

По словам актера, лечение идет по плану, условия в больнице «потрясающие», температура у него нормальная (36,6), а сам он бодр и чувствует себя неплохо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за болезни народного артиста России Дмитрия Певцова руководству театра «Ленком» пришлось заменить несколько спектаклей, а один и вовсе отменить. Ранее сообщалось, что 21 августа актер вернулся с семьей из Крыма, где провел чуть больше месяца. Дмитрий, его жена Ольга Дроздова и сын Елисей объездили почти весь полуостров.