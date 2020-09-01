В США потерпел крушение самолет-разведчик, погибших нет

Палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye ВМС США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на вторник, 1 сентября, возле берегов штата Вирджиния потерпел крушение американский самолет-разведчик, на борту которого находился экипаж из четырех человек, им всем удалось вовремя катапультироваться, никто не погиб.

О крушении палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye, принадлежащего Военно-морским силам США, сообщил официальный представитель ВМС Патрик Гордон. Он уточнил, что авария случилась в понедельник, 31 августа, примерно в 16:05 по местному времени (23:05 мск), когда воздушное судно выполняло тренировочный полет недалеко от американской военной базы в городе Норфолке (штат Вирджиния).

«Оба пилота и два других члена экипажа благополучно покинули самолет», - уточнил официальный представитель ВМС США.

Патрик Гордон добавил, что никто из членов экипажа не «получил серьезных повреждений». Начато расследование причин произошедшего, передает ТАСС.