С 1 сентября учеников младших классов в школе будут кормить бесплатно

С 1 сентября учащихся начальных классов в школах должны кормить бесплатно Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Учащихся начальных классов в новом учебном году в школьных столовых будут кормить горячими обедами бесплатно. Со вторника, 1 сентября, в России вступают в силу правовые нормы, в соответствии с которыми школы должны обеспечить учеников младших классов (с первого по четвертый) горячим питанием не менее одного раза в день.

В пресс-службе Минпросвещения уточнили, что в новом законе закрепляются понятие «здоровое питание» и его принципы, а также прописаны требования к организации питания детей.

«Оно (питание в школах – прим. ред.) должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их физическому развитию, отвечать всем стандартам и требованиям безопасности», - отметили в ведомстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на горячие обеды младших школьников в 2020 году правительство выделило из бюджета 21 млрд рублей.

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