Водителей фур весом более 12 тонн начнут штрафовать за отсутствие тахографов

Оснащение транспортных средств тахографами осуществляется с целью повышения безопасности дорожного движения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со вторника, 1 сентября, в России вступает в силу приказ Минтранса, по которому сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей грузовых автомобилей массой более 12 тонн, в которых не установлены тахографы.

В министерстве уточнили, что речь идет о грузовиках, характеристики которых соответствуют требованиям экологического класса 4 или выше, принадлежащих физическим, а не юридическим лицам. Сумма штрафа будет составлять от трех до пяти тысяч рублей.

Проверять наличие контрольных приборов, предназначенных для регистрации основных параметров движения – в частности, скорости, а также режима труда и отдыха водителей, будут сотрудники ГИБДД, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обязательная установка тахографов на транспортные средства с целью повышения безопасности дорожного движения поэтапно вводится с 2014 года. На сегодняшний день тахографы обязательно должны быть установлены на фурах и некоторых видах автобусов.